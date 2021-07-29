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2021
https://1prime.ru/finance/20210729/834307634.html
Сумма ликвидных активов банков Московского региона за май выросла
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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах... ПРАЙМ, 29.07.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за май 2021 года выросла на 22,6%, до 4 232,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Увеличение произошло за счет роста средств на корсчетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.06.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько снизилась до 5,7% (5,8% – на 01.06.2020).