МОСКВА, 29 мюл — ПРАЙМ. Мошенники активизировались после снятия режима самоизоляции и стали применять, как хорошо проверенные схемы, так и использовать новые, вовлекая средства граждан в свои пирамиды, обманывая и иными способами. О том, сколько было выявлено нелегалов в первом полугодии текущего года, об их «уловках» рассказал в интервью агентству Прайм директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

- Не могли бы вы поделиться итогами за полугодие по обнаружению Банком России нелегалов на финансовом рынке (нелегальных форексеров, компаний с признаками пирамид) и прокомментировать их?

— В первом полугодии мы выявили 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, это почти на 17% больше, чем за такой же период прошло года. Финансовых пирамид выявлено больше в 1,5 раза, нелегальных форекс-дилеров — почти на 70% больше.

Такое увеличение мы связываем в значительной мере с отменой локдаунов и карантинов: экономика постепенно набирает обороты, люди, даже несмотря на возвратные «волны» пандемии, в целом приспособились к ситуации и готовы делать траты не только на самое необходимое, но и рисковать. Мошенники этим пользуются.

На фоне высокого уровня доверия к дистанционным услугам многие нелегальные предложения они перевели в онлайн.

- Появились ли новые схемы мошенничеств или люди продолжают попадаться на старые схемы?

— Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях — причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго («Предложение действует не более 24 часов»), и распространяют его исключительно через социальные сети — например, делают Live в Инстаграме (прямой эфир — ред.). Для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и в общем живут так, как мечтают многие. Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти «вживую».

Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом «прописки» выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы, Банк России не дотянулись до них оперативно.

- Все-таки у мошенников есть некий юридический адрес, хотя бы за рубежом?

— Все зависит от выбранной схемы. Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже — адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, «из головы», он даже не ищется в Интернете.

По-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны криптовалюты, когда гражданам предлагают для ее покупки переводить деньги на счета физических лиц.

- Какие схемы с криптовалютой используют мошенники?

— Прежде всего, это даже не криптовалюты, а псевдо-криптовалюты — они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности.

Еще одна популярная идея мошенников — предложение вложиться в создание или расширение мощностей «криптофермы».

Поясню на примере выявленного нами интернет-проекта Artery (Artery Network Corporation). На сайте вам предлагают «делегировать» «цифровую монету ARTR» — то есть самостоятельно, с использованием мобильного приложения или версии для ПЭВМ, заняться эмиссией новых монет, или — майнингом.

В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда «рисуются» цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона.

Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме.

Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы «инвестициях» примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета.

- Почему многие люди научились негативно реагировать на телефонных мошенников, которые звонят якобы от банков, но охотно попадаются на «развод» организаторов пирамид?

— Телефонное мошенничество — это все-таки в основном «холодные звонки», мошенники пользуются базой, которая у них есть, и просто звонят по всем номерам. Конечно, когда раздается звонок от незнакомого человека, многие просто не берут трубку, хотя процент «попадающих» тоже немаленький.

А вот в финансовые пирамиды люди часто идут сами. Это может быть и неосознанно — например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами. К тому же пирамиды продвигают себя очень активно.

Лет пять назад, если вы помните, буквально везде была агрессивная реклама форекс-компаний.

- Как изменилось количество выявленных нелегальных форекс-дилеров?

— Мы фиксируем значительное увеличение нелегальных форекс-дилеров. В первом полугодии выявили 226 таких компаний, это почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2020 года.

И это, как и в случае с пирамидами, часто проекты, которые нацелены почти на индивидуальную работу.

Еще несколько лет назад возникла схема, когда мошенники выступают от имени Банка России или правоохранительных органов, обещая помощь в получении выплат, социальных пособий. Но сейчас появляются еще и сайты неких несуществующих регуляторов — нередко иностранных. Кроме того, создаются фишинговые сайты, ориентированные на людей, пострадавших от нелегальных брокеров или форекс-дилеров — «ГосРеестр замороженных брокерских счетов», «Внутренний реестр замороженных брокерских счетов».

Во-первых, расчет делается на то, что обманутый однажды человек захочет проверить информацию, и для доступа к таким сведениям мошенники попросят его сообщить некоторые данные о себе. Во-вторых, чтобы убедить клиентов — инвестированные средства нельзя вернуть из-за решения государственных органов, и снять с себя ответственность.

- Банк России с 1 июня начал публиковать список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сейчас их уже почти 2 тысячи. Как в целом граждане отреагировали на инициативу ЦБ РФ предоставлять информацию по нелегалам? Что делать с этой информацией юридическим лицам и простым гражданам?

— Публикация предупредительного списка показала, что такая информация востребована. Только за июнь новый раздел сайта посетило более 330 тысяч человек. Мы видим также, что интерес к разделу проявляет и профессиональное сообщество — банки, профучастники, саморегулируемые организации. Мы и раньше всегда использовали для выявления компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид информацию, которую получали от граждан, профсообщества. С их помощью выявляется почти половина нелегалов.

Публикация списка подтолкнула людей к еще большей активности — через интернет-приемную и форму анонимного информирования, которая указана на странице списка, поступило уже более тысячи сообщений. Многие СРО прислали свои собственные списки — материалы, собранные от организаций-членов, жалобы клиентов. Конечно, мы всю полученную информацию обязательно выверяем.

Участники рынка могут также использовать данные из списка в качестве дополнительного источника информации для оценки уровня риска своих клиентов и контрагентов, а при необходимости рассматривать вопрос о применении в отношении таких компаний «противолегализационного» инструментария.

Кстати, скоро, в третьем квартале, функционал по отображению списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке будет еще и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

- Были ли уже прецеденты, когда компания, например, обратилась в суд для защиты репутации и выхода из этого списка?

— Нет, таких случаев не было. «Участники» списка, думаю, и сами хорошо понимают, какую деятельность они ведут.

- Вы раньше рассказывали, что пытаетесь договориться с компаниями-производителями и поставщиками компьютеров и другой техники, чтобы ограничить доступ к мобильным приложениям, предлагающим услуги нелегалов. Что-то удалось сделать?

— Да, благодаря такому сотрудничеству, по запросу Банка России, компания «Huawei» ограничила гражданам России доступ к 21 приложению, нарушающему закон и представленному в магазине приложений «AppGallery». «Apple» ограничила доступ к 41 такому приложению в «App Store».

- Есть ли у вас цифры по объемам ущерба от мошенников?

— Мы на этот счет можем делать только экспертные оценки, потому что такая деятельность никем не регулируется, деньги передаются чаще всего кэшем или делается перевод с карты на карту. По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых в разы больше.

- Иногда люди «покупаются» на рекламу нелегальных услуг, потому что в ней участвуют медийные персоны или финансовые аналитики…

— Здесь два момента. Что касается аналитиков, то преградой к их участию в сомнительных проектах должна быть, прежде всего, репутация. Она дорого стоит для настоящих профессионалов, и они никогда не будут ей жертвовать в угоду сиюминутным интересам. Недавно СРО НФА выпустила на базе рекомендаций Банка России кодекс этики финансовых аналитиков и стала публиковать реестр добросовестных публичных аналитиков. К нему присоединилось уже более 20 специалистов. В случае, если аналитик допустит неэтичное или не соответствующее кодексу этики поведение, он может быть исключен из реестра. А это — высокие репутационные издержки.

По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон — известных спортсменов или актеров — людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Как правило, они не имеют никакого отношения к рекламируемой компании. Но даже если это не так, то, почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?

— Что приводит людей к мошенникам, ведь, очевидно, что получение быстрого и большого заработка должно вызывать подозрение?

— В фильме «Матрица» когда-то говорили, что надежда есть самое существенное заблуждение человека, которое является одновременно источником нашей величайшей силы и нашей величайшей слабостью. Так вот, в данном случае, надежда на то, что финансовые пирамиды помогут вам выправить материальное положение, собрать деньги на лечение или на отдых всегда заканчивается разочарованием.

Удивительно, но люди зачастую несут деньги в нелегальные схемы, когда уже знают, что это пирамида. Так было, например, с пирамидой Финико. К сожалению, у кого-то до последнего остается уверенность, что он успеет вовремя выскочить. Но это успевают сделать только организаторы.