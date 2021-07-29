МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Сбербанк" стал первым, кто присоединился к новой столичной программе для московского бизнеса, упрощающей получение финансовой поддержки со стороны правительства Москвы, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. Сбербанк в первом полугодии заработал рекордную чистую прибыль по МСФО

"Правительство Москвы уже сотрудничает с ведущими банками в рамках городской программы субсидирования кредитных ставок для бизнеса. Для удобства предпринимателей взаимодействие расширяется. Сегодня подписано соглашение с первым партнером новой программы. Она позволит упростить подачу документов для получения субсидий и увеличить скорость рассмотрения заявок для принятия решения о предоставлении поддержки за счет повышения качества подаваемых документов", — рассказал Фурсин на пресс-конференции.

Он отметил, что банки, присоединившиеся к программе, станут уполномоченными представителями предпринимателей в вопросе подачи заявок на субсидии. Они будут формировать необходимый комплект документов, предварительно проверять и передавать на рассмотрение в московский департамент предпринимательства и инновационного развития.

"Пока для предпринимателей доступна подача заявок на субсидии для следующих целей: приобретение и лизинг оборудования, возврат части процентов по действующим кредитам, участие в выставках, онлайн-продвижение товаров и услуг и расходы по договорам франчайзинга, компенсация затрат на хозяйственную деятельность в Москве", — добавил Фурсин.

По его словам, список субсидий и количество банков постепенно будут увеличиваться.

"С начала пандемии Московский банк "Сбербанка" — крупнейший оператор городской программы льготного кредитования. И сейчас мы первыми присоединяемся к новой системе, которая позволит 40 тысячам столичных предпринимателей из числа клиентов Сбера подать заявки на субсидии, не выходя из дома или офиса — через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес", — рассказал вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Подать заявку на участие в программе может любой банк. Для этого необходимо несколько условий: кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточная служба поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юридических лиц в Москве, техническая возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами правительства Москвы. Документы принимаются до 20 августа в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.