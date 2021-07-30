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2021-07-30T16:42:54+03:00

2021-07-30T16:42:00+03:00

2021

https://1prime.ru/finance/20210730/834343725.html

В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 53 (2293)

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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 53 /2293/. В "Вестнике…" опубликованы результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2020 год. ПРАЙМ, 30.07.2021

вестник банка россии, новости, финансы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60