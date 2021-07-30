МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 53 /2293/.
В "Вестнике…" опубликованы результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2020 год.
https://1prime.ru/finance/20210730/834343725.html
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 53 /2293/.
В "Вестнике…" опубликованы результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2020 год.
https://1prime.ru/finance/20210730/834343725.html
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