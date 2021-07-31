МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России в сентябре обсудит возможность снижения таргета по инфляции до 2-3% с нынешних 4%, решение будет к середине следующего года, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину. Минэкономразвития готово поддержать легальный бизнес

"Центральный банк рассмотрит возможность понижения этой цели до 2 или 3 процентов в сентябре, чтобы принять решение к середине 2022 года", — приводит газета слова Набиуллиной.

Также она отметила в интервью изданию, что денежно-кредитная политика в России вряд ли станет нейтральной до 2023 года. В настоящее время ключевая ставка составляет 6,5% годовых.

В конце июня Набиуллина сообщила, что Банк России в текущем году проведет обзор денежно-кредитной политики, в его рамках, в частности, обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру ДКП.

Глава ЦБ в июле указала, что регулятор не видит целесообразности в повышении цели по инфляции и в случае пересмотра таргета будет рассматривать только вариант понижения. Сейчас цель ЦБ по инфляции сформулирована как "вблизи 4%".