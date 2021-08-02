МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Депозиты россиян в банках за июнь сократились на 152 миллиарда рублей, лидерами по оттоку стали Сбербанк, Газпромбанк и "Открытие", рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперты объяснили, зачем нужен банку секретный рейтинг заемщика

"За июнь депозиты физлиц в рублях в российских банках сократились на 152 миллиарда рублей, или на 1%", — подсчитал он.

Самый значительный отток средств с рублевых депозитов зафиксировал Сбербанк (34 миллиарда рублей), на втором месте Газпромбанк (18 миллиардов рублей), замыкает тройку лидеров банк "Открытие" (16 миллиардов рублей).

"На четвертом месте – Сургутнефтегазбанк с сокращением на 16 миллиардов рублей (остатки на депозитах физлиц снизились на 41%). Этот отток может быть объяснен массовым завершением вкладов и перечислением средств физлиц на их текущие счета", — пояснил Осадчий.

На пятом месте по оттоку средств россиян с рублевых депозитов в июне находился Запсибкомбанк, вкладчики которого забрали 5 миллиардов рублей.

Лидером притока депозитов розничных клиентов в рублях в июне стала "дочка" ВТБ БМ-Банк: депозиты физлиц в рублях выросли на 13 миллиардов рублей. "Этот рост – результат присоединения банка "Возрождение" к БМ-Банку. На 1 июня депозитов физлиц в БМ-банке не было", — отметил аналитик.