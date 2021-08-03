КИЕВ, 3 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд и лично его директора-распорядителя Кристалину Георгиеву за решение предоставить более 2,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи.

В понедельник в МВФ сообщили, что Международный валютный фонд одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Киев ожидает получить из этой суммы 2,7 миллиарда долларов, заявил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", — приводит слова Зеленского сайт его офиса.

Глава государства добавил, что Киев продолжает внедрять реформы для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", — добавил Зеленский. Правительство проверит финансовое положение металлургов

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.