БРЮССЕЛЬ, 3 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия выделила первые 3 миллиарда евро из нового антикризисного фонда "ЕС следующего поколения", который был задуман более года назад для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, говорится в сообщении ЕК. Зеленский поблагодарил МВФ за решение предоставить $2,7 миллиарда помощи

"Европейская комиссия сегодня направила 770 миллионов евро Бельгии, 12,1 миллиона евро Люксембургу и 2,2 миллиарда евро Португалии в виде предварительного финансирования. Бельгия, Люксембург и Португалия — это первые три страны, получившие предварительное финансирование в рамках Фонда восстановления и устойчивости (RRF)", — говорится в релизе.

RRF, размер которого, по последней оценке ЕК, составит 723,8 миллиарда евро, является основной частью фонда "ЕС следующего поколения", величина которого в свою очередь составляет около 800 миллиардов евро. Средства для наполнения фонда ЕК привлечет на рынке капитала. Фонд "ЕС следующего поколения" начал создаваться из-за пандемии коронавируса, он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней. Для того, чтобы получить финансирование, страна ЕС должна представить на рассмотрение ЕК план своего развития, он обязательно должен включать инвестиции в проекты, направленные на снижение вредного влияния экономики на окружающую среду. Эти планы и связанное с ними финансирование согласовывает Еврокомиссия, окончательное решение о возможности выделить стране деньги из фонда для реализации плана принимает Совет стран ЕС.

Ранее Еврокомиссия согласовала предоставление Италии 191 миллиарда евро в форме кредитов и грантов из RRF, Испании – около 70 миллиардов евро только в форме грантов, Франции – 40 миллиардов евро грантов, Греции – 30 миллиардов кредитов и грантов, Германии – 25,6 миллиарда в виде грантов. Для ряда других стран были одобрены меньшие суммы исходя из предложенных ими планов развития и запрошенного для их выполнения финансирования. Деньги из фонда будут выделяться в течение нескольких ближайших лет.

Совет стран ЕС уже согласовал первую партию планов и возможность перечисления первых денег из фонда. Для Португалии предусмотрено общее финансирование в 16,6 миллиарда евро из RFF, для Бельгии — 5,9 миллиарда евро, для Люксембурга — 93,4 миллиона евро.