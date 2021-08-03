МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Предприниматель Игорь Ротенберг снова попал в список миллиардеров Forbes. Как выяснили эксперты издания, состояние сына Аркадия Ротенберга выросло до 1,1 миллиарда долларов. Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России

Вернуться в рейтинг Forbes у бизнесмена получилось благодаря дивидендам, которые он получил от крупнейшего актива — буровой компании "Газпром бурение".

Компанию создали в 1997 году, а в ее основу были заложены специализированные управления буровых работ, которые входили в состав газодобывающих предприятий "Газпрома". В 2011 году "Газпром" решил продать буровую компанию Аркадию Ротенбергу, который через три года перепродал ее своему сыну.

Интересно, что впервые Ротенберг вошел в список Forbes в 2018 году, и тогда его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов. Но в апреле американский Минфин ввел против бизнесмена санкции.

В том же месяце Ротенберг покинул состав акционеров девелоперской компании TPS Real Estate, а новым владельцем с долей в 33,3% стала его сестра Лилия Ротенберг.