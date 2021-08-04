МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Если гражданину кто-то звонит от имени финансовой организации — в последнее время участились случаи, когда представляются "Центробанком" — и пытаются получить конфиденциальную информацию, то такой разговор лучше сразу прервать, предупредил в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Мошенники придумали схему с шантажом "троллящих" их россиян

Он подчеркнул, что сотрудники ЦБ никогда не звонят физическим лицам — у Центробанка нет полномочий для работы с личными счетами россиян.

"Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк – это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит – это абсолютная неправда. Я еще обращу внимание на то, что по Гражданскому кодексу распоряжаться деньгами на счете физического лица имеет право только владелец этого счета и никто другой", – сказал Сычев.

Мошенники, которые пытаются выступать от имени ЦБ, звонят и утверждают, что зафиксировали сомнительную финансовую операцию, а для ее отмены надо назвать банковские или персональные данные.

"Основной вопрос в том, чтобы правильно реагировать на такие звонки. Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки", – посоветовал Сычев.

В случае наличия опасений за сохранность средств после звонка мошенников следует перезвонить в свой банк по номеру с обратной стороны пластиковой карты и уточнить ситуацию.

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