МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Каждый, кто использует смартфон, ни раз замечал, что волшебным образом после обсуждения какого-либо продукта социальные сети и поисковые системы подкидывают нам рекламу, связанную с темой обсуждения. Именно в связи с этим у многих пользователей возникает вопрос о том, какие темы не стоит обсуждать рядом с телефоном, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. Эксперт рассказал, когда лучше отключить интернет на смартфоне

"Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно и более того, многочисленные исследования пытались доказать обратное", — рассказывает эксперт.

"Тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", — полагает Шерман.

Собеседник агентства советует, к примеру, не делится по телефону финансовыми историями, не озвучивать суммы сделок, наличных денег или даже счета.

Мошенники могут просто украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета, предупреждает Шерман.

Также нередки случаи с прослушкой в рамках промышленного шпионажа. Если вы ведете переговоры с клиентом или партнером по телефону, то прослушав ваши диалоги, конкуренты могут увести клиента, предложив более выгодные условия сотрудничества, или просто сорвать сделку. Выявлен новый вид мошенничества, который крадет данные мобильного банка

"С этой точки зрения, телефон также не самый безопасный канал и для переговоров, поэтому высокопоставленные лица всегда предпочитают общаться в деловом формате вживую", — заключает эксперт.