МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Хакеры могут внедряться в платежные системы банков и крупных компаний, которые затем годами выплачивают им небольшие суммы, из-за чего мошенников почти невозможно вычислить, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов. Эксперт рассказал, как уберечь биометрические данные от кражи

"Обычно хакеры проникают в систему и живут в инкубационном периоде, как паразиты или тот же COVID. Сначала они осваиваются, потом начинают искать, на чем можно заработать. Например, если у компании проходит огромное количество платежей, и хакеры получили доступ к сервису, который создает платежки, то подсунуть туда фальшивые документы, особенно с небольшими суммами, достаточно просто. Мы сталкивались со случаями, когда известные компании годами платили мошенникам по 5-10 тысяч рублей в месяц, сами того не осознавая", — рассказал Хайретдинов.

Он добавил, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются прежде всего, банки, "потому что в них есть живые деньги". Также под прицелом остаются транспорт, медицина, телеком, ритейл и IT.

"Если злоумышленники не могут получить доступ к деньгам, то они обычно начинают искать данные, которые потом можно перепродать или использовать в качестве шантажа", — заключил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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