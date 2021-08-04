МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 6 августа по 6 сентября 2021 года составит 315,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 14,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.

В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 296 миллиардов рублей, по 13,5 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2021 года в размере +258,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2021 года составило +57,4 млрд руб", — говорится в сообщении.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет +315,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 14,4 млрд руб", — сообщает министерство. Биткоин может подешеветь до $37 тысяч к вечеру среды, считает эксперт

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2021 году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель) с июля покупает для Фонда национального благосостояния не только иностранную валюту, но и золото. Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.

Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости — в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".