МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Доля бесплатных переводов между физическими лицами внутри Сбербанка по итогам июля достигла 92%, следует из опубликованной в пятницу отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ. "Сбер" пятый год подряд остается самым дорогим брендом России

В самом Сбере объясняют это ростом интереса клиентов к подпискам, позволяющим совершать бесплатные переводы и платежи. Количество подписчиков на конец июля приблизилось к трем миллионам.

Согласно условиям банка для частных лиц, клиенты, которые переводят не больше 50 тысяч рублей в месяц, комиссию не платят. Для тех, кому приходится отправлять более крупные суммы, например, возвращать долг или помогать родственникам, в Сбере есть специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год. Тогда комиссия тоже будет нулевой.

Чистая прибыль Сбербанка в январе-июле текущего года составила 721,6 миллиарда рублей, что больше результата за аналогичный период прошлого года в 1,8 раза, следует из отчетности. В июле банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 126,8 миллиарда рублей против 65,6 миллиарда рублей годом ранее.