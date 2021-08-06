МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров попросил заняться проблемой вложения заемных средств граждан в пирамиды. По подсчетам экспертов, до 30% вкладываемых в них денег приходится именно на кредиты. Об этом сообщил "Коммерсант". Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Представители фонда обратились в Центробанк России для решения данного вопроса. В ответ на это представители ЦБ заявили, что, согласно действующему законодательству, нецелевой потребительский кредит может быть использован для любых целей, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

По мнению экспертов, до 30% средств, инвестируемых в пирамиды, приходится на потребительские кредиты. Аналитики фонда уверены, что уменьшить масштабы проблемы может усиленное информирование граждан о недопустимости использования финансовых средств подобным образом.

"Наблюдается рост числа граждан, пострадавших от финансовых пирамид, которые вкладывали заемные средства. В абсолютном большинстве случаев речь идет о банковских кредитах", — говорится в обращении фонда к ЦБ. Специалисты фонда уверены, что необходимо ввести реальную ответственность для вкладчиков пирамид. Они считают, что потенциальная вероятность уголовного наказания остановит и убережет от участия граждан России в финансовых пирамидах.