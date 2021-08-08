МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В воскресенье 8 августа биткоин впервые с мая превысил отметку в 45 тысяч долларов и продолжает торговаться на этом уровне. Эксперты "РБК-Крипто" оценили, возможно ли продолжение роста главной криптовалюты, а также всего крипторынка. Число биткоинов на криптобиржах упало до уровня 2018 года

По мнению директора по развитию криптобиржи EXMO Марии Станкевич, рост главной криптовалюты, а также и Ethereum (курс альткоина начал рост и впервые за два месяца достиг отметки в 3,18 тысячи долларов) дают основания полагать, что рынок входит в новый "бычий" цикл.

Бычьему настрою и росту крипторынка поспособствовал ряд позитивных для рынка новостей, в частности, об инвестициях в биткоин компании SpaceX и интеграции цифровой монеты в социальную сеть Twitter, рассказывает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Он также отметил успешный выход хардфорка London в сети Ethereum, который запустил механизм сжигания цифровых монет (было уничтожено более 13,4 тысячи монет или около 41,9 миллиона долларов), что способствовало росту курса альткоина. Финансист объяснил, почему биткоин проиграет золоту

Эксперт также не исключает дальнейшей тенденции к росту крипторынка благодаря позитивным для криптовалюты новостям.

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