Эксперты Станкевич и Мазур не исключили продолжения роста биткоина на следующей неделе
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В воскресенье 8 августа биткоин впервые с мая превысил отметку в 45 тысяч долларов и продолжает торговаться на этом уровне. Эксперты "РБК-Крипто" оценили, возможно ли продолжение роста главной криптовалюты, а также всего крипторынка.
По мнению директора по развитию криптобиржи EXMO Марии Станкевич, рост главной криптовалюты, а также и Ethereum (курс альткоина начал рост и впервые за два месяца достиг отметки в 3,18 тысячи долларов) дают основания полагать, что рынок входит в новый "бычий" цикл.
Бычьему настрою и росту крипторынка поспособствовал ряд позитивных для рынка новостей, в частности, об инвестициях в биткоин компании SpaceX и интеграции цифровой монеты в социальную сеть Twitter, рассказывает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Он также отметил успешный выход хардфорка London в сети Ethereum, который запустил механизм сжигания цифровых монет (было уничтожено более 13,4 тысячи монет или около 41,9 миллиона долларов), что способствовало росту курса альткоина.
Эксперт также не исключает дальнейшей тенденции к росту крипторынка благодаря позитивным для криптовалюты новостям.
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https://1prime.ru/finance/20210808/834403108.html