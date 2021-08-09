МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Банк России, начиная с марта текущего года, поэтапно поднимал ключевую ставку с 4,25% до 6,5%. Вслед за регулятором банки увеличивали ставки по депозитам – в третей декаде этот показатель в среднем составил 5,5%. Этого недостаточно, чтобы покупательная способность сбережений выросла — в годовом выражении инфляция в июле составила 6,5%. Впрочем, держать деньги под матрасом еще более невыгоднее, чем отнести их банк. В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

СУТЬ ВКЛАДОВ

Ставки по банковским вкладам всегда зависят от ключевой ставки — процента, под который банки занимают деньги у ЦБ. Если ставка ЦБ растет, банки поднимают ставки по вкладам. При этом ставки по вкладам всегда остаются ниже ключевой ставки. Иначе банку не было бы смысла брать деньги у вкладчиков. Чтобы заработать, банк берет деньги под меньший процент, чем предлагает ЦБ, а затем выдает их клиентам в качестве кредита.

Доходность банковского вклада также зависит от срока, на который он открывается, а также от того, какие опции предусматривает вклад – можно ли снять оттуда какую-то сумму или только пополнять, отмечает заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Наиболее популярны рублевые, долларовые, евровые, а в некоторых банках и фунтовые депозиты.

По данным ЦБ, средняя ставка по рублевым вкладам в третьей декаде этого года выросла до 5,5%, а по валютным уже давно близка к нулю. Однако при прочих равных все же можно выбрать более выгодные условия в зависимости от ваших пожеланий.

ВЫГОДНЫЙ ВКЛАД – ЭТО КАКОЙ?

"Хорошим вариантом вклада видится тот, где у клиента есть возможность частичного снятия и пополнения. Ставки там будут не самые высокие, но при этом появится мобильность в управлении своими средствами. Лучший срок для таких депозитов не должен быть длинным — 1-2 года с минимальным неснижаемым остатком", — считает Макаров.

Для этого есть ряд причин. Во-первых, ЦБ может еще поднять ставку, а значит и банки предоставят более выгодные условия своим вкладчикам. При этом вклад с возможностью частичного снятия дает возможность переложить средства в другой банк на более выгодных условиях и не потерять свои проценты, поясняет он.

Во-вторых, такой тип вклада дает возможность оперативно реагировать на экономические изменения. Проще анализировать основные тренды на 1-2 года вперед, чем, например, на 3 года и более. Следовательно, заморозить средства на длительный срок просто не рационально, говорит эксперт. "Валюта страха": во что никогда нельзя вкладывать деньги

Вклады на короткий срок дают наибольшие преимущества в плане ликвидности, но в то же время они приносят и наименьшую доходность. Разница между ставками по вкладам на срок 1-3 месяца и на срок свыше 1 года может достигать даже в одном и том же банке нескольких процентных пунктов, отмечает доцент Высшей школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Заверский.

Однако если мы выбираем вклад на короткий срок, но с капитализацией процентов по итогам каждого периода, наша фактическая доходность за год может оказаться выше, чем было изначально обозначено по вкладу.

"Например, по трехмесячному вкладу с капитализацией со ставкой 5% годовых наша фактическая ставка доходности за год составит 5,1%. При более высоком уровне ставок прибавка будет увеличиваться", — поясняет он.

Вместе с тем, на фоне восходящего тренда по процентным ставкам итоговая фактическая доходность, если мы будем выбирать вклады на короткий срок, но с автоматической пролонгацией может оказаться и еще выше, поскольку вклады будут продлеваться по более высокой ставке, отмечает Заверский.

Решая отнести свои сбережения в банк, также следует уделить внимание выбору банка. У многих, как правило, есть спецпредложения для владельцев кредитов и кредитных карт, а также для зарплатных клиентов – для них предлагаются ставки чуть выше стандартных, говорит руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

АЛЬТЕРНАТИВА ВКЛАДАМ

Но в целом, если рассматривать вклады, как способ борьбы с инфляцией, это не самый выгодный инструмент.

"Реальная потребительская инфляция всегда выше доходности вкладов, а учитывая, что валютные вклады на текущий момент не приносят никакого дохода, то становится очевидно, что вклады и депозиты – это инструмент для максимально консервативных инвесторов", — поясняет Коган.

Для тех, кто чуть менее консервативно относится к сбережениям, есть облигации федерального займа, которые дают доходность в 6,5-8% годовых в зависимости от выпуска, а также облигации компаний с госучастием, где доходность может доходить до 9% годовых, перечисляет он.

Однако к облигациям нужно относиться с осторожностью. На фоне роста процентных ставок цены на облигации снижаются. При этом когда процентные ставки начинают снижаться, инвестор может получить не только купонную доходность, но и дополнительно доходность от прироста капитала (в связи с изменением цены облигации), отмечает Заверский.

"В настоящий момент при покупке облигаций имеет смысл четко определиться с горизонтом инвестирования, а также уделить особое внимание величине выплачиваемого купона", — сказал он.

Есть и другие альтернативы вкладам. Нередко банки предлагают открывать у них индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), как альтернативу депозитам. Это брокерский счет с налоговыми послаблениями от государства для совершения операций с валютами или ценными бумагами, торгующимися на Московской или Санкт-Петербургской бирже. Иначе говоря, — это возможность для граждан напрямую инвестировать, например, в российские ценные бумаги и получать доход. Как рассчитать налог на банковский вклад

Однако такой способ приумножить свои накопления сопряжён с множеством рисков и подходит только тем, кто готов нести убытки в случае обвала рынка.

Другой альтернативный депозиту вариант – вложения в ETF (биржевой инвестиционный фонд). Каждый такой фонд имеет базовый актив, в качестве которого выступают акции, облигации, сырье – словом, готовая корзина инвестиций. Самый простой способ инвестирования в ETF — открыть брокерский счет или тот же ИИС. Покупка производится аналогично приобретению акций и облигаций.