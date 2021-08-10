МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американская сеть кинотеатров AMC Theatres заявила, что начнет принимать биткоин в качестве оплаты за билеты на сеансы в США к концу 2021 года, сообщает портал Wrap со ссылкой на заявление генерального директора компании Адама Арона. Россиян предупредили об опасности майнинга криптовалюты

Отмечается, что AMC Theatres — первая крупная сеть кинотеатров, принявшая решение принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты. Согласно заявлению, новый подход призван увеличить продажи на фоне борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Сеть владеет 593 кинотеатрами в США. В настоящее время цена акций AMC составляет около 2 долларов за акцию.

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