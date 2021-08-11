МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ученые Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) занимаются разработкой новых способов влияния государства на доходы и расходы граждан. Масштабный исследовательский проект специалистов университета ориентирован, по их словам, на изучение и минимизацию неблагоприятных эффектов и парадоксов экономики домохозяйств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в Advances in Business-Related Scientific Research Journal (ABSRJ). Экономист назвал валюту, которая может резко подорожать

Домашние хозяйства, как отметили ученые, являются экономически обособленными ячейками общества, в рамках которых происходит потребление и воспроизводство рабочей силы. Как правило, это хозяйства отдельных граждан или семей. Их отличительной чертой является иррациональная модель принятия решений, подчеркнули исследователи. Причем учитывая колоссальный масштаб участия граждан в экономических процессах страны, влияние этих решений нельзя недооценивать.

По данным ЯрГУ, размер заработной платы, полученной домашними хозяйствами за 2020 год, составил 34 534 миллиардов рублей или 33% ВВП. Товаров и услуг за тот же период было приобретено на сумму 47 507 миллиардов рублей или 45,4% ВВП. Суммарный прямой вклад домашних хозяйств в доходы бюджета России составил 30,4% от общих поступлений в 2020 году.

Ученые отметили, что российские домашние хозяйства все больше обращаются к модели кредитного потребления, игнорируя неблагоприятные изменения процентной ставки. При этом прослеживается парадоксальный тренд на увеличение объема депозитов, хотя, как объяснили специалисты, в условиях высокой реальной инфляции наиболее верной стратегией является активное потребление.

Помимо этого, нельзя назвать рациональным активные вложения российских домашних хозяйств в инструменты фондового рынка, отмечается в исследовании. По мнению экономистов ЯрГУ, в данном случае срабатывает так называемый "эффект информационного каскада" или, попросту говоря, "эффект толпы". Подобные ситуации чреваты не только утратой накоплений неподготовленными игроками: приток на биржу больших денежных масс после динамичного роста часто приводит к резким "обвалам" и другим тяжелым последствиям для всего рынка, отметили ученые.

"Каждому может казаться, что мы принимаем рациональные решения в финансах. Однако на уровне макроэкономики именно деятельность отдельных семей оказывается крайне непредсказуемым фактором. При этом государство может влиять на них исключительно косвенно. В таких условиях отсутствие систематического анализа этого сектора приводит и будет приводить к негативным эффектам для всей страны", — отметил старший преподаватель кафедры финансов и кредита экономического факультета ЯрГУ Иван Кирсанов.

Для того, чтобы иметь возможность свести к минимуму негативные эффекты массовых нерациональных решений домохозяйств и найти новые способы позитивного воздействия на них со стороны государства, ученые ЯрГУ с помощью поведенческой теории занимаются систематизацией парадоксальных ситуаций, свойственных для этого сектора экономики России.