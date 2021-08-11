МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58 (2298).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 760-П от 25.06.2021 "О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64395 от 27.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5822-У от 21.06.2021 "О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменений и порядке согласования внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений, принятого управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений по договору с Пенсионным фондом Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64359 от 23.07.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5824-У от 22.06.2021 "О формах опубликования Банком России сведений о формировании и финансовых результатах размещения средств пенсионных резервов и о формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64465 от 29.07.2021, вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 года № 751 "Об утверждении форм публикации в средствах массовой информации сведений о формировании и финансовых результатах размещения средств пенсионных резервов и о формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений"/;

— указание № 5825-У от 22.06.2021 "О внесении изменения в пункт 2.3 Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5202-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64383 от 26.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5826-У от 22.06.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 января 2017 года № 4270-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64379 от 26.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5827-У от 25.06.2021 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 26 октября 2017 года № 4585-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64461 от 29.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5828-У от 25.06.2021 "О порядке передачи оператором информационной системы, исключенным из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, хранящейся в информационной системе сводной информации о лицах, выпустивших цифровые финансовые активы, а также об обладателях цифровых финансовых активов, выпущенных в информационной системе, и принадлежащих им цифровых финансовых активах оператору иной информационной системы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64464 от 29.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5829-У от 28.06.2021 "" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64440 от 29.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1621 от 4.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 8 июля 2021 года № ОД-1432";

— приказ № ОД-1637 от 5.08.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Заубер Банк" АО "Заубер Банк" /г. Санкт-Петербург/";

— приказ № ОД-1638 от 5.08.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1649 от 6.08.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "КС БАНК" АО "КС БАНК" /г. Саранск/";

— приказ № ОД-1650 от 6.08.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "КС БАНК" АО "КС БАНК" /г. Саранск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1660 от 6.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 июня 2021 года № ОД-1268";

— приказ № ОД-1661 от 6.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 июля 2021 года № ОД-1532";

— приказ № ОД-1662 от 6.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-1665 от 9.08.2021 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования дальневосточного железнодорожного акционерного страхового общества "ДальЖАСО";

— приказ № ОД-1666 от 9.08.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк" КБ "Геобанк" /ООО/ /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-014-12/60 от 4.08.2021 "Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ираку";

— информационное письмо № ИН-014-12/61 от 4.08.2021 "О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Конго".