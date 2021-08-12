МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. На 1 июля 2021 года накопления Москвы составили 940 миллиардов рублей денежных резервов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оценку международного рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P). Власти Москвы объяснили большую разницу доходов в столице

По мнению аналитиков агентства, до 2022 года столица может потратить около половины этих средств. Они потребуются для поддержания повышенного уровня бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.

S&P отметило, что резервы Москвы состоят из следующих составляющих: собственные средства (около 440 миллиардов рублей) и средств городских бюджетных учреждений (500 миллиардов рублей).

Аналитики говорят, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. Экономическая "подушка безопасности" останется только в виде средств бюджетных учреждений. В агентстве заключили, что ситуация с ликвидностью останется комфортной как минимум еще на год. Москва пока в состоянии покрывать потенциальный дефицит, а в случае надобности столица всегда сможет обратиться к денежной подушке ее ГУПов и учреждений.

Долгосрочный кредитный уровень Москвы находится на уровне BBB- со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг Российской Федерации.