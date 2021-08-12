МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Переводы физлиц из России в страны СНГ через платежные системы в июне текущего года выросли на 27,9% по сравнению с месяцем ранее и составили 720 миллионов долларов, это является рекордным с сентября 2018 года уровнем, следует из материалов ЦБ. Клиенты Сбербанка смогут совершать переводы за рубеж на карты стран СНГ

Одновременно переводы в страны дальнего зарубежья выросли на 8,7% — до 100 миллионов долларов. В результате перечисления физлиц из России в июне подскочили на 25,2% — до 820 миллионов долларов, что стало максимальным уровнем с июля прошлого года.

Поступления в пользу физлиц в России через платежные системы выросли на 13% — до 288 миллионов долларов.

Средняя сумма одного перевода из страны через платежную систему в июне увеличилась на 13,8% и достигла 289 долларов, в страну — на 4,5%, до 439 долларов.

В целом перечисления физлицами из России за второй квартал 2021 года составили 2,1 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года и 1,4 миллиарда долларов в первом квартале текущего года. Основной вклад в этот рост внесли переводы физлиц в страны СНГ — 1,8 миллиарда долларов за апрель-июнь.

"Основной источник переводов физлиц в страны СНГ – доходы гастарбайтеров. Основное направление – Узбекистан. Этот рост связан как с восстановлением российской экономики и ее выходом из кризиса, так и с восстановлением спроса на иностранную рабочую силу, в первую очередь, со стороны строительной индустрии", — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.