МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 16,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 54,195 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "Алроса" в июле снизила продажи алмазов и бриллиантов на 18,5%

"Чистая прибыль (во втором квартале — ред.) выросла на 26% квартал к кварталу, до 30,2 миллиарда рублей, благодаря росту рентабельности продаж. За 6 месяцев — рост до 54,2 миллиарда рублей. (6 месяцев 2020 года: 3,3 миллиарда рублей) на фоне роста продаж", — сообщила компания. Выручка за полугодие увеличилась в 2,5 раза, до 184,4 миллиарда рублей, показатель EBITDA — в 2,6 раза, до 79 миллиардов рублей, маржа по EBITDA возросла до 43% с 41% годом ранее, свободный денежный поток (СДП) составил 64,7 миллиарда рублей против отрицательного показателя в размере 8,3 миллиарда рублей годом ранее.

Во втором квартале выручка увеличилась по отношению к предыдущему кварталу на 3%, до 93,5 миллиарда рублей "на фоне восстановления цен на алмазное сырье (+7%) и улучшения структуры продаж". Дополнительным фактором стал эффект от реализации бриллиантов, в том числе от продажи уникального бриллианта The Spectacle. Показатель EBITDA вырос на 36%, до 45,5 миллиарда рублей за счет роста средних цен реализации, его рентабельность повысилась до 49% с 37%. СДП снизился в 4,4 раза, до 12 миллиардов рублей "за счет роста оборотного капитала на фоне нормализации уровня авансов от покупателей", сказано в материалах.

"Алроса" планирует в 2021 году капитальные затраты в объеме 21 миллиард рублей против ранее ожидаемых 25 миллиардов рублей, следует из презентации компании.

Капзатраты в минувшем году составили 17 миллиардов рублей. Таким образом, в текущем году они могут вырасти на 23,5%.

АК "Алроса" подтвердила план по добыче алмазов на текущий год, но может увеличить его на 5%, следует из материалов компании. Россия в первом квартале увеличила экспорт алмазов на 36%

"Прогноз по производству на 2021 год может быть незначительно пересмотрен в сторону повышения, объем ожидается на уровне до 31,5 (миллиона карат — ред.) с потенциалом роста на 5% при оптимистичном сценарии", — говорится в презентации финансовых итогов первого полугодия, опубликованной в пятницу. Таким образом, показатель может составить 33 миллиона карат.

При этом объемы продаж, как отметили в компании, будут зависеть от реального рыночного спроса.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.