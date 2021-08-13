МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в январе-июне поставил в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" 4,619 миллиарда кубометров природного газа, говорится в отчете компании по РСБУ. "Газпром" в I полугодии получил 718,3 миллиарда рублей прибыли по РСБУ

"В первом полугодии 2021 года "Газпром" реализовал по трубопроводу в Китай 4,619 миллиарда кубических метров природного газа", — сообщает компания.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту — магистральному газопроводу "Сила Сибири" — начались в декабре 2019 года. Поставки, согласно договору купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC, будут осуществляться 30 лет, уточняется в отчете.