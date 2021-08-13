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2021
https://1prime.ru/finance/20210813/834437914.html
Родители 19,4 миллиона детей получили единовременные выплаты к школе
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Единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 миллиона детей в России, сообщает Минтурд РФ. ПРАЙМ, 13.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 миллиона детей в России, сообщает Минтурд РФ.