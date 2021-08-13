МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В большинстве регионов России "индекс борща" в первые шесть месяцев текущего года сократился в среднем на 4% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на собственное исследование. Названы российские регионы с наиболее актуальной "зеленой" повесткой

Этот показатель означает, какое количество продуктов для приготовления самого популярного первого блюда в стране сможет купить житель региона на свои месячные доходы после уплаты всех налогов и обязательных платежей. Отмечается, что в 64 субъектах федерации цифры оказались меньше, чем годом ранее, а среднем по стране индекс находится на минимуме за пять лет.

Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где доходы граждан позволяют приготовить только 50 блюд на семью из четырех человек. Следом за ней идут Ингушетия (56 блюд), Калмыкия (59 блюд), Карачаево-Черкесия и Чувашия (62 блюда). Лишь немногим выше индекс в Крыму — 65 блюд. Сильнее всего рухнула покупательная способность в Севастополе — на 14%.

С точки зрения борщевого набора самыми богатыми стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — 230 и 204 блюда, а также Москва — 179 блюд. В целом регионы вверху списка оказались в 4,6 раза богаче, чем те, что на нижних позициях.

За год в среднем по стране стоимость приготовления борща выросла на 9%, до 293 рублей, а доходы россиян после уплаты налогов и оплаты услуг ЖКХ — до 29,9 тысячи рублей. Однако менее обеспеченная половина россиян получала 13,1 тысячи рублей, что позволяло приготовить 48 блюд борща. Доходы 10% самых богатых составили 96 тысяч рублей.