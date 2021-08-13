МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации "ВСМПО-Ависма" по итогам первого полугодия выросла в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,098 миллиарда рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 24,8% — до 30,584 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 6,5 раза — до 10,101 миллиарда рублей. Прибыль компании от продаж снизилась на 0,96% — до 10,438 миллиарда рублей.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — 20 тысяч человек.