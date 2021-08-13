Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по РСБУ в I полугодии выросла в 6,6 раза
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по РСБУ в I полугодии выросла до 8,1 миллиарда рублей
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации "ВСМПО-Ависма" по итогам первого полугодия выросла в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,098 миллиарда рублей, следует из отчета компании по РСБУ.
Выручка компании за отчетный период снизилась на 24,8% — до 30,584 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 6,5 раза — до 10,101 миллиарда рублей. Прибыль компании от продаж снизилась на 0,96% — до 10,438 миллиарда рублей.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — 20 тысяч человек.
https://1prime.ru/finance/20210813/834442477.html
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