МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Граждане, кто никогда не инвестировал, часто задумываются: с чего начать, куда вкладываться и как избежать рисков.

О том, что делать в текущем 2021 году новичкам на фондовом рынке, пишет в субботу "Российская газета" со ссылкой на председателя правления "БКС Мир инвестиций" Эдварда Голосова.

Итак, специалист считает, что любом деле главное — начать.

"Если боитесь инвестировать, начните с консервативных инструментов", — дает первый совет специалист.

В этом году из-за повышенной инфляции Банк России перешел к ужесточению денежно-кредитной политики. Ключевая ставка с начала года уже выросла на 2,25%.

"Можно ожидать еще одно повышение в этом году, однако в следующем по мере снижения инфляции регулятор может приступить к снижению ставки", — прогнозирует он.

И если 2021 год стал не самым удачным для рынка облигаций, то к концу 2022 года инвесторы могут увидеть двузначные доходности.

Облигации — это консервативный инструмент с хорошо прогнозируемой доходностью, при этом купоны выплачиваются с четко обозначенной периодичностью.

Он пояснил, что с 1 октября неквалифицированным инвесторам на российском рынке станут вновь доступны структурные продукты с полной защитой капитала. Но для этого будет необходимо пройти тестирование. Можно начать и с них, поясняет он.

Еще один совет: учитесь работать на фондовом рынке.

"Одна из распространенных ошибок — вложение в незнакомые инструменты. Не стоит торопиться и принимать на себя неизвестный риск, это может привести к разочарованию", — поясняет собеседник издания.

Еще один совет: инвестируйте регулярно. Хороший результат инвестирование приносит тогда, когда им занимаются на регулярной основе. "Длинный горизонт инвестиций существенно увеличивает вероятность положительного результата: краткосрочная волатильность рынка всегда отыгрывается в долгосрочной перспективе. Кроме того, докупая активы регулярно, вы делаете это по усредненной цене — снижается риск единовременных вложений по завышенной стоимости", — отметил он.

Не стоит и переоценивать свои силы. На финансовом рынке нередки случаи, когда начинающие инвесторы с момента выхода на рынок ищут в себе талант Сороса или Баффета и начинают активно спекулировать. При этом такие способности есть далеко не у всех: редко кому удается за короткий срок заработать миллионы.

Самая распространенная ошибка — купил на длинный срок, но продал с убытком при первой или второй коррекции рынка.

Не стоит забывать использовать налоговые льготы от государства. "Инвестиции позволяют пользоваться различными налоговыми льготами. Например, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) первого типа позволяет получать вычет до 52 тысяч рублей в год при условии, что инвестор не закрывает этот счет минимум 3 года", — отметил собеседник.

Также нужно не забывать о преимуществах ПИФов — при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на вычет в размере до 3 миллионов рублей ежегодно.