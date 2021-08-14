МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин за время пандемии смог добиться повышения зарплаты, пройдя дополнительное обучение, следует из исследования Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В Германии назвали размер пенсии Меркель после отставки

Банк проводил исследование в июле по репрезентативной выборке среди 2000 жителей крупных городов России. Более 70% опрошенных работают по найму, еще 10% – самозанятые либо владельцы бизнеса.

Как выяснили аналитики, 40% россиян проходили обучение во время пандемии. "Из них каждый пятый (20%) осваивал новую специальность", — говорится в исследовании.

Повышение квалификации во время пандемии позволило четверти обучавшихся (24%) повысить свою зарплату. Почти столько же отучившихся (23%) перешли на новую должность внутри своей компании, еще 17% заняли позицию более высокого уровня, а 7% нашли новую работу в другой компании.

Почти половина (49%) проходивших обучение изучали прикладные дисциплины, связанные со своей текущей работой. Еще 10% учились адаптироваться к изменениям, вызванным пандемией: осваивали навыки удаленной работы или учились управлять распределенными командами. Россияне смогут удалять данные платежных карт с сайтов и приложений

Отмечается, что около 9% прошедших курсы развивали личностные навыки, такие как управление временем, контроль стресса, публичные выступления и эффективные переговоры. Примерно 11% проходили не связанные с работой курсы в качестве хобби.

При этом 60% россиян не повышали свою квалификацию за последние 18 месяцев. Почти треть из них признались, что не считают дополнительное образование чем-то важным или нужным для себя. Еще 28% граждан так и не определились, чему хотели бы учиться, 23% респондентов не хватает времени для обучения, а 12% – денег.