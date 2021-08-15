МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв в интервью телеканалу RT перечислил признаки финансовой пирамиды. Также он рассказал о том, есть ли у россиян возможность вернуть свои деньги после прекращения деятельности такой структуры.

В частности, пояснил юрист, организаторы финансовой пирамиды предлагают потенциальной жертве вложить определённую сумму денег. Они "гарантируют" высокий процент прибыли. При этом одним из условий прибыли является привлечение новыми участниками новых клиентов.

К числу признаков, характеризующих пирамиду, относятся оплата высоких процентов тем, кто находится вверху пирамиды. Это происходит за счёт новоприбывших, а также яркой и убедительной рекламы и крайне маленького жизненного срока "организации".

"Сегодня традиционные для 1990-х и 2000-х годов схемы работы финансовых пирамид сменяются новыми, основанными на достижениях современных информационных технологий. Это "автоматизированные системы генерации прибыли", которые работают "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов". Плюс такие организации имеют подчас международный характер", — рассказал собеседник телеканала.

Он пояснил, что отличить финансовую пирамиду от других финансовых институтов возможно, определив источник дохода такой организации.

"У финансовой пирамиды он формируется за счёт привлечения финансовых средств новых вкладчиков. Эти деньги составляют единственный актив организации: как только источник иссякает, всё рушится. Сливки снимают организатор и первые вкладчики. Они, как правило, в курсе дела и в доле, внимательно следят за ситуацией… Кроме того, серьёзные сомнения должны вызвать отсутствие достоверного местоположения организации, структуры с контактами менеджмента, высокие проценты по вложенным средствам, отсутствие соответствующих лицензий и разрешений", — подытожил Соловьев.