МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Хождение в России в настоящее время копеек не нужно, поэтому в стране следует округлить цены и отменить копеечные монеты, заявил в интервью "Газете.Ru" доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Он считает, что в России мелкие номиналы монет себя уже давно изжили.

По мнению экономиста, регулятору стоит отказаться от монет в одну, пять и 10 копеек. Стоит оставить только 50 копеек.

Иноземцев аргументирует это тем, что в розничной торговле продают товары на вес, из-за этого возникают проблемы с мелкими дробными цифрами.

"Я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно", — подытожил он.