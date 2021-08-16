МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сбербанк может выйти из состава участников нового СП с "Ростелеком" по развитию единой биометрической системы (ЕБС), из-за недовольства условиями проекта, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к созданию совместного предприятия. Сбербанк купил коммуникационную платформу Jivo

Как сообщают источники, Сбербанк не устроили новые условия проекта, в результате чего банк не подписал необязывающую документацию. Один из собеседников газеты пояснил, что причина такой позиции объясняется тем, что банк предпочитает другой сценарий создания СП. Другой собеседник добавил, что кредитной организации нет и в списке банков, которые будут обсуждать корпоративное соглашение (юридически обязывающий договор). "Все уже в целом в курсе, что Сбербанк вышел из переговоров", — подчеркнул еще один источник издания.

В апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал РБК, что в капитале СП по ЕБС у "Ростелекома" и Сбербанка будет по 49%, а государство напрямую получит еще 2%. Однако в дальнейшем подход пересмотрели, и Сбербанк перестал быть эксклюзивным банковским партнером, пишет газета. По новой схеме "Ростелеком" сохраняет 49%, а 49% планируется распределить между целым рядом банков. Источники уточняют, что вопрос с тем, кто будет держателем еще 2% от лица правительства, пока точно не решен. В "Ростелекоме" и Сбербанке газете отказали в комментариях, а в Минцифре и ЦБ не ответили на запрос.

Отмечается, что предварительно в обсуждении создания СП участвовали многие крупные банки, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф-банк и Почта-банк. По данным источников, сейчас в списке участников фигурирует и Московский кредитный банк. "МКБ участвует в совместном предприятии по развитию ЕБС. Развитие инновационных технологичных сервисов, включая биометрию, — одно из приоритетных направлений банка", — подтвердил газете данную информацию руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. Капитализация Сбербанка превысила $100 миллиардов

Как сообщает газета, все участники нового СП активно обсуждают не только условия, на которых им предстоит работать, но и задачи. Первоначально задача в рамках нового совместного предприятия состояла в том, чтобы собрать 20 миллионов образцов биометрических данных. Однако теперь цель может быть повышена до 25 миллионов образцов (изображений лица и записей голоса уникальных клиентов), отметили три источника издания.

В ВТБ полагают, что главным ожидаемым эффектом будет то, что государственная биометрическая система начнет реально предоставлять сервис юридически значимой биоидентификации гражданам и организациям. "Объединение "Ростелекома" с банками должно дать дополнительный толчок к скорейшему наполнению базы данных ЕБС биометрическими слепками", — подчеркнули в ВТБ. Сейчас, добавили в банке, "в базе ЕБС очень немного биометрической информации и сервисы не востребованы".