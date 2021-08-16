МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 17,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по РСБУ в I полугодии выросла в 6,6 раза

Скорректированная EBITDA группы выросла в 1,9 раза, до 22,119 миллиарда рублей, выручка — на 44,6%, до 104,372 миллиарда рублей.

Совет директоров группы "Русагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов в размере 119,733 миллиона долларов.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Free float составляет порядка 20%.