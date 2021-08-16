МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ), который является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России, в первом полугодии нарастил чистую прибыль в три раза, до 24,3 миллиарда рублей по МСФО, сообщила пресс-служба банка. Названа чистая прибыль ВЭБа по РСБУ в первом полугодии

"В первом полугодии ПСБ трехкратно увеличил прибыль, обеспечив возврат на капитал почти в 19%. Прирост чистых процентных и чистых комиссионных доходов год к году составил 36% и 69% соответственно, что обеспечено активным кредитованием компаний и населения и развитием транзакционного бизнеса", — заявила главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

Активы банка с начала года увеличились на 15% — до 3,2 триллиона рублей по состоянию на 1 июля 2021 года. Общая сумма расходов на резервы сократилась на 66% год к году и составила 4,4 миллиарда рублей.

Кредитный портфель вырос на 16% с начала года и составил на 1 июля 1,7 триллиона рублей. Корпоративный кредитный портфель достиг 1,1 триллиона рублей, увеличившись за шесть месяцев на 16%, портфель кредитов малому и среднему бизнесу – 155 миллиардов рублей (рост на 15%). Розничный портфель увеличился на 20%, до 372 миллиардов рублей.

Средства на счетах клиентов в первом полугодии выросли на 15%, до 2,5 триллиона рублей. "Приток средств на счета до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, в результате чего доля текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов увеличилась с начала года с 41% до 45%", — указали в банке.

Объем средств на счетах корпоративных клиентов на 1 июля составил 1,6 триллиона рублей, объем средств клиентов МСБ – 344 миллиарда рублей, а объем средств розничных клиентов – 510 миллиардов рублей.