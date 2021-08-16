МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Средняя месячная зарплата россиян во втором квартале текущего года показала рост — на 3,4%, до 40 тысяч рублей, сообщил Сбербанк по итогам исследования потребительских настроений россиян. Названа доля россиян, готовых уехать в другой город ради высокой зарплаты

"Исследование свидетельствует о повышении во втором квартале 2021 года средней месячной зарплаты с 38,7 тысячи рублей до 40 тысяч рублей, что соответствует сезонным тенденциям", — пишут аналитики.

Средний размер сбережений на домохозяйство в абсолютном выражении во втором квартале вырос на 5% — до 54 тысяч рублей. А доля дохода, направляемого на сбережения, увеличилась с 7,2 до 7,5%. Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для сбережений, снизилась до 39% с 52% годом ранее.

Из опрошенных 56% сообщили, что у них нет непогашенных банковских кредитов. Еще 31% опрошенных из тех, кто все-таки погашает кредит, рассказали, что тратят на выплаты по кредитам не более 20% своего месячного дохода.

В июне 21% россиян получили ссуды наличными на потребительские цели, а ипотечные займы в начале лета привлекли 9% респондентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем в июне 2020 года.