МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Неудобство расчетов с использованием копеек — преувеличенная проблема, на практике магазины уже давно округляют цены в пользу потребителей, а отказ от копейки только разгонит инфляционные ожидания и вызовет у населения недоверие к денежным реформам, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Экономист призвал округлить цены и отменить копейки

Ранее в интервью "Газете.Ru" доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил, что хождение в России в настоящее время копеек не нужно, поэтому в стране следует округлить цены и отменить копеечные монеты.

"Полный отказ от монет копеечного номинала связан не только с экономическими соображениями. Резкие решения по поводу эмиссии денег могут быть неверно истолкованы потребителями, приведя к не вполне обоснованным опасениям по поводу денежных реформ. Наконец, копейка — все-таки отчасти национальный символ", — полагает Шуст.

С практической точки зрения, цены с точностью до копейки используются в основном в безналичных расчетах, поясняет эксперт: например, при расчетах налогов, госконтрактов и так далее. Основные сложности возникают при наличных расчетах, поэтому цены уже сейчас округляют в пользу потребителя по факту: это дешевле, чем поддерживать запас копеек в кассе, транспортировать и подсчитывать их.

"Так что проблема цен с копейками мне кажется немного преувеличенной. В розничных расчетах наличными их, как правило, уже округляют. А в безналичных расчетах они не являются источником издержек или проблем. Принудительное же округление приведет к потенциальному росту субъективных инфляционных ожиданий — на мой взгляд, это того не стоит. С дальнейшим развитием безналичных платежей издержки, связанные с металлическими копейками, уйдут сами собой", — добавил эксперт.

В то же время он напомнил, что Банк России уже некоторое время не чеканит монеты номиналом 1, 5 и 50 копеек: спроса со стороны населения на них почти нет. "Часть из них, вероятно, просто безвозвратно потеряны. Часть осели в копилках, банковских кассах и практически не востребованы. К тому же чеканка монет малого номинала обходится относительно дорого", — заключил он.