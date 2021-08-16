МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению Банка России признал банкротом московский Интерпромбанк, основным владельцем которого одно время был основатель нефтеперерабатывающей группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Россияне начали массово изымать деньги из банков

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в карточке дела. Подробности пока не приводятся.

ЦБ РФ с 16 апреля отозвал у Интерпромбанка лицензию на осуществление банковских операций. Он пояснил, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и совершал сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, а регулятор за последний год неоднократно применял к Интерпромбанку меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Подавляющую часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды, и на протяжении 2020 года ликвидные активы банка снижались до критического уровня в условиях роста судебных исков к нему от третьих лиц, в том числе кредитных организаций, что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам, отмечал ЦБ. Это сопровождалось оттоком клиентских средств и ухудшением показателя текущей ликвидности, также отметил он.

По итогам прошлого года банк получил убыток в 3,9 миллиарда рублей, что составляло 57% от величины его капитала. В этих обстоятельствах регулятор увидел реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка. ЦБ также аннулировал лицензию Интерпромбанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов, согласно данным ЦБ, Интерпромбанк на 1 апреля занимал 151-е место в банковской системе РФ.

Мазуров с 2010 года был членом совета директоров Интерпромбанка. Кроме того, ранее он был и крупнейшим акционером кредитной организации с пакетом акций в 21,19%. Но по состоянию на сентябрь 2019 года его фамилии уже не было ни в списке акционеров банка на сайте ЦБ РФ, ни в списке членов совета директоров на сайте банка. В материалах суда говорится, что долю в банке он продал за 127 миллионов рублей.