МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным меморандум о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" фиксирует ее роль в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России. Это предусмотрено Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", говорится в сообщении корпорации.

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"Меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты", — комментирует председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко.

В документе прописана важная роль госкорпорации в реализации задач по социально-экономическому развитию России: она выступает координатором проектов по развитию инфраструктуры и инноваций, снятию ограничений и поддержке экспорта российской продукции. Кроме того, "ВЭБ.РФ" должен содействовать повышению уровня жизни граждан и созданию для них комфортных условий.

Для обеспечения финансовой устойчивости вводится новый показатель — коэффициент финансового рычага и требование о проведении стресс-тестирования достаточности собственных средств и ликвидных активов. Информация о результатах систематически будет направляться межведомственной рабочей группе при Банке России и Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности.