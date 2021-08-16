Социальное предпринимательство и ESG вписали в меморандум ВЭБа
Меморандум "ВЭБ.РФ" фиксирует ее роль как драйвера социального предпринимательства и ESG
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным меморандум о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" фиксирует ее роль в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России. Это предусмотрено Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", говорится в сообщении корпорации.
Согласно меморандуму, ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим принципы устойчивого развития (ESG — Environmental, Social and Governance Factors). Корпорация исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества.
"Меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты", — комментирует председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко.
В документе прописана важная роль госкорпорации в реализации задач по социально-экономическому развитию России: она выступает координатором проектов по развитию инфраструктуры и инноваций, снятию ограничений и поддержке экспорта российской продукции. Кроме того, "ВЭБ.РФ" должен содействовать повышению уровня жизни граждан и созданию для них комфортных условий.
Для обеспечения финансовой устойчивости вводится новый показатель — коэффициент финансового рычага и требование о проведении стресс-тестирования достаточности собственных средств и ликвидных активов. Информация о результатах систематически будет направляться межведомственной рабочей группе при Банке России и Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности.
https://1prime.ru/finance/20210816/834461674.html
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