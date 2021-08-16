МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии 2021 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 787,9 миллиона рублей против 729,3 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка. Кассира Сбербанка задержали в Москве за кражу 12 миллионов рублей

"За шесть месяцев 2021 года членам правления банка было выплачено 787,9 миллиона рублей вознаграждения, начисленного в 2021 году", — сообщает банк.

В документе поясняется, что в данную сумму входит фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) в размере 551,7 миллиона рублей, переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) – 223,2 миллиона рублей, а также вознаграждение за исполнение функций членов наблюдательного совета — 13 миллионов рублей.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 30 июня 2021 года составили 6 миллиардов рублей, следует из отчета кредитной организации.

В состав правления Сбербанка входят 11 человек. Председателем правления является Герман Греф.