МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Это фактически завершает модернизацию нормативно-правовой базы для реформы институтов развития. Соответствующие изменения уже внесены в Федеральный закон "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Социальное предпринимательство и ESG вписали в меморандум ВЭБа

Меморандум фиксирует роль корпорации в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России. "В нем обозначены основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты", — комментирует председатель наблюдательного совета "ВЭБ.РФ" Дмитрий Григоренко.

ЭКОНОМИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основной задачей "ВЭБ.РФ" станет решение социально-экономических проблем страны. Он выступает координатором проектов по развитию инфраструктуры, снятию ограничений, инновационной деятельности. Во всех этих проектах корпорация должна заботиться о повышении уровня жизни граждан, их комфорте и благосостоянии.

Согласно меморандуму, ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим принципы устойчивого развития (ESG — Environmental, Social and Governance Factors). Главным для корпорации является приоритет достижения важных для общества социальных и экономических целей развития, создание условий для решения социальных проблем граждан. Именно в социально значимые проекты ВЭБу предстоит привлекать частных инвесторов.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такой подход оправдан современными трендами. Во всем мире банки развития уделяют пристальное внимание факторам ESG при отборе проектов. Социальная и экологическая ответственность, а также качественное корпоративное управление —ключевые характеристики бизнеса в современном мире, определяющие его долгосрочный успех. Поэтому неудивительно, что ВЭБ как кредитор будет отдавать предпочтение именно таким проектам.

"ВЭБ исторически фокусировался на социальных характеристиках своих проектов: создании новых рабочих мест, улучшении качества жизни граждан. Отвечая требованиям времени и лучшим международным практикам, ВЭБ начинает целостно оценивать ESG-характеристики проектов, соответствуют ли они лучшим практикам в области социальной и экологической ответственности, а также корпоративного управления", — рассуждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Социальное предпринимательство нацелено на то, чтобы бренд той или иной компании воспринимался потенциальными потребителями как однозначно хороший знак и ассоциировался с заботой о людях. И для крупных корпораций, чей бренд и имя действительно узнаваемы, подобные проекты абсолютно оправданы", — отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев.

ЗАДАТЬ ТОН

По словам Аксакова, все крупные коммерческие банки в России вводят у себя ESG-политики. "Они заинтересованы в наращивании своих ESG-портфелей, и поэтому, как мне видится, они с удовольствием будут участвовать в ESG-проектах. Это же касается инвестиционных фондов и частных инвесторов", — полагает он.

Если такие мощные структуры, как ВЭБ, станут уделять основное внимание решению социальных вопросов, социальной ответственности бизнеса, это послужит серьезным сигналом для частных инвесторов, указал доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела" РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Опыт развитых рыночных экономик, включая США и ведущие европейские страны, показывает, что крупные глобальные проекты решаются только при активном участии государства и задействовании его возможностей. "И, разумеется, активная деятельность института развития по тем или иным направлениям — очень серьезный сигнал для многих потенциальных инвесторов в отношении перспективности тех или иных инвестиционных решений", — считает Твердохлеб.

Как он отмечает, что любой крупный проект, помимо основных вложений, развивает большое количество смежных объектов и сопутствующих сфер деятельности — от производства до услуг.

Рост объемов ответственного инвестирования и социального предпринимательства- большая системная работа государства, бизнеса и институтов развития. В настоящее время ведется работа с участием Банка России, министерств, Государственной Думы, по созданию стимулов для притока частных инвестиций в проекты устойчивого развития. "Мы ожидаем, что первые результаты этой работы будут опубликованы до конца года", — заключил Аксаков.