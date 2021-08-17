МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россияне за последние 15 лет стали чаще получать "белую" зарплату и стали забывать о деньгах в конвертах. Это стало известно из опроса, проведенного ВЦИОМ. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет. Аналитики узнали, сколько времени россияне проводят в пробках

Как отмечают социологи, большинство (86%) работающих россиян получают официальную зарплату. Для сравнения в 2006-м таких было только 71%.

При этом 6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, "в конверте" (13 % среди сотрудников некоммерческих организаций, 12 % среди 18-24-летних, 8 % среди граждан в возрасте 60+), а 5% получают часть зарплаты официально, а часть — "в конверте", — говорится в исследовании.

Рассуждая на тему о том, кто же ответственен за "серые зарплаты в стране, большинство респондентов (32%) высказали мнение, что вина в основном лежит на государстве. Каждый четвертый (25%) возложил вину на работодателей, а еще 14 % участников опроса — на действующую налоговую систему.

Тенденцию, что за последние годы россияне перехотели получать деньги "в конвертах", ранее проследил сервис по поиску работы SuperJob. Проведенный компанией опрос показал, что работать за так называемую "черную" зарплату согласны больше трети граждан (36%). Любопытно, что среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет этот показатель выше — 39%. С другой стороны, 35% участников опроса отказались бы работать на таких условиях, причем это напрямую зависит от уровня заработка: чем выше зарплата, тем вероятнее граждане отказываются получать деньги "в конвертах".