МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard обеспокоена возможной дискриминацией держателей своих карт из-за решения Wildberries снижать цены в случае оплаты товаров через отечественные платежные системы и работает над урегулированием вопроса, через пресс-службу сообщил РИА Новости глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Visa недовольна решением Wildberries по комиссиям

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries ранее объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Международная платежная система Visa также выразила озабоченность таким решением ритейлера и в настоящее время изучает вопрос вместе с ним.

"Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard ̶ активных участников рынка электронной коммерции. В соответствии с правилами нашей платёжной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты", — сказал он.

В настоящее время Mastercard работает над скорейшим урегулированием инцидента в интересах держателей карт, добавил Малиновский.

"Считаем важным напомнить, что мы не взимаем напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России, как по картам "Мир", для международных платежных систем обрабатываются Национальной системой платежных карт", — подчеркнул он.