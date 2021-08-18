МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Совкомбанк Лизинг (входит в Группу Совкомбанка) по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 432,4 миллиона рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе банка.

Консолидированный портфель договоров финансовой аренды за 6 месяцев 2021 года вырос на 53% до 14 миллионов рублей. Выручка компании по итогам первого полугодия увеличилась на 34% и составила 910,9 миллионов рублей.

"Быстрое восстановление рынка после пандемии, активная политика, а также эффект от вхождения компании в группу Совкомбанка позволили нам существенно увеличить долю на рынке. Мы с оптимизмом смотрим на второе полугодие, традиционно более высокое по объемам. Уверен, что динамика роста наших основных показателей продолжится", — прокомментировал генеральный директор ООО "Совкомбанк Лизинг" Николай Севастьянов.

Совкомбанк приобрел 50% Совкомбанк Лизинг в 2010 году, консолидировав свою долю до 100% в декабре 2019 года. По итогам 2020 года Совкомбанк Лизинг вошел в топ 30 крупнейших лизинговых компаний рейтинга агентства "Эксперт РА", поднявшись сразу на 8 позиций. В июне 2021 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня "А(RU)", изменив прогноз на "стабильный".