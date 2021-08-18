МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Китайская платежная система UnionPay уже работает с 30 российскими банками, рассчитывает до конца года привлечь еще три-четыре крупные кредитные организации, рассказал в интервью РИА Новости глава российского офиса UnionPay International Ся Юй. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

"На данный момент около 30 российских банков являются участниками платежной системы UnionPay, и мы рассчитываем на присоединение ещё трех-четырех крупных банков до конца этого года. На российском рынке выпущено более 4 миллионов карт UnionPay", — сказал он.

Россия является одним из важнейших рынков для UnionPay, добавил глава местного представительства китайской платежной системы. По его словам, главная особенность российских потребителей в отличие от остального мира состоит в активном использовании мобильных платежей. В частности, более 40% операций по картам UnionPay в стране совершаются бесконтактным способом.

Ся Юй добавил, что несмотря на пандемию, китайский игрок не хочет уходить из России. "Конечно, мы не собираемся уходить с российского рынка, напротив, мы ставим перед собой цель ещё большего развития в России. На данный момент наша эквайринговая сеть охватывает более чем 95% терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов", — отметил он.

UnionPay — платежная система, основанная в 2002 году, сеть приема платежей которой охватывает 170 стран и регионов. На российский рынок компания пришла в 2006 году, подписав меморандум с ВТБ.