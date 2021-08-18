МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сбербанк решил сделать счёт карты платёжным, что позволит ему быть независимым от карты, сообщила пресс-служба кредитной организации. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

"Клиенты Сбербанка теперь смогут совершать операции напрямую со счёта банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в "Сбербанк Онлайн", даже если карта будет заблокирована. Банк решил сделать счёт карты платёжным, что позволит ему быть независимым от карты", — говорится в сообщении.

Новое решение будет внедряться плавно во всех регионах России, оно станет доступно всем клиентам банка в течение 1,5 месяца. Сейчас оно постепенно внедряется в регионах. При оформлении новой карты в "Сбербанк Онлайн" вместе с ней откроется платёжный счёт. Старые карты продолжат обслуживаться без изменений, сообщили в кредитной организации.

Позже Сбербанк планирует дать клиентам возможность перепривязки карты к разным платёжным счетам — так можно будет хранить свои средства на разных счетах, а карту в "Сбербанк Онлайн" привязывать к нужному.

"Со временем объём доступных операций с "Платёжным счётом" будет расти. Функционал "Платёжного счёта" постепенно станет доступен для новых открываемых в "Сбербанк Онлайн" Сберкарт, а уже имеющиеся у клиентов на руках продукты продолжат работать без изменений", — заявил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.