МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого недостаточно — бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена информацией, заявил в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев. Мошенники нашли способ нажиться на покупающих жилье россиянах

"К примеру, сегодня у Центрального банка для обнаружения и закрытия так называемых фишинговых сайтов уходит три дня, но и этого недостаточно. Для своевременного пресечения противоправной деятельности мошенников обмен информацией и реагирование на противоправные проявления должен быть в высшей степени оперативным", — сказал Лебедев.

Он уточнил, что в настоящее время механизм обмена информацией между банками и правоохранителями "заформализованный", при котором на расследование преступлений у следователей могут уходить месяцы.

"При проведении работы по раскрытию и расследовании преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале – онлайн", — подчеркнул начальник Следственного департамента МВД РФ.

По словам Лебедева, увеличение скорости обмена информацией между силовиками и банками, операторами связи, провайдерами интернета могло бы повлиять на эффективность расследования IT-преступлений и установление злоумышленников.

Он добавил, что сегодня правоохранители наращивают свои технические возможности и создают специализированные подразделения для борьбы с киберпреступностью, но "предстоит сделать очень много".

Фишинговые сайты — мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего копии сайтов известных организаций, компаний и государственных органов, которые должны выманить у пользователя логин и пароль от реального сайта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.

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