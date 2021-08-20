МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Второй квартал для российского банковского сектора в части финансового результата выдался очень удачным, были обновлены почти все исторические рекорды по прибыли. В частности, не устояли рекорды по квартальной и полугодовой прибыли на скользящем 12-месячном отрезке, но пока устоял месячный рекорд января 2019 года. Российские банки нарастили чистую прибыль в июле

Согласно данным Банка России, за второй квартал 2021 года банковский сектор заработал 755 миллиардов рублей прибыли до налогообложения, что стало историческим рекордом. Напомним, до этого самым прибыльным кварталом был январь-март 2021 года, когда банки получили прибыль в размере 679 миллиардов рублей. Таким образом, предыдущий рекорд продержался лишь один период и позже был существенно обновлен. В целом за шесть месяцев российские банки суммарно заработали 1,4 триллиона рублей, что на 82% больше результата прошлого года и также является максимальным результатом для этого временного интервала в современной истории российского банковского сектора.

На скользящем 12-месячном отрезке прибыль также сильно выросла. С 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года прибыль до налогообложения составила 2,6 триллиона рублей. Для сравнения, до 2021 года на скользящем 12-месячном отрезке прибыль более 2 триллионов за все время была лишь дважды за всю историю — в декабре 2019 года и в марте 2020 года. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, высокая прибыльность последних месяцев связана со стабилизацией процентных доходов, а также с ростом комиссионных доходов банков на фоне оживления экономики. Также большую роль в росте прибыли сыграл процесс расформирования резервов.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев выросла, но при этом не смогла обновить исторический рекорд. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг (расчет основывается на прибыли до налогообложения и брутто-активах), на 1 июля 2021 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,33%, что на 0,01% меньше исторического рекорда на 1 декабря 2012 года. Таким образом, даже рекордный результат по прибыли пока не позволил установить новый рекорд по рентабельности активов. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, чтобы обновить рекорд по рентабельности банковский сектор в третьем квартале должен заработать более 700 миллиардов рублей. При этом рентабельность капитала по состоянию на 1 июля составила 22,9%, что является максимальным значением за все время наблюдения.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "ПРАЙМ" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 июля 2021 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 июля 2021 года (они контролируют 99,4% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков по состоянию на 1 июля прибыль получили 180 банков или 90% от общего числа. Это немного больше, чем в рейтинге на 1 июля 2020 и 2019 годов, тогда прибыльных банков было 86% и 87% соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков в 2021 году продолжает находится на достаточно высоком уровне, что неудивительно, учитывая рекордную прибыльность.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50, доля прибыльных кредитных организаций колебалась достаточно существенно (от 82% до 96%). При этом наибольшей долей прибыльных банков (96%) характеризовались банки из ТОП-50. Среди банков с 51 по 100 места и с 101 по 150 места доля прибыльных банков составила 90% и 92% соответственно. Тогда как у оставшейся банковской группы, с 151 по 200 места, прибыль показали только 82% банков. Видно, что результат банковских групп из ТОП-150 был примерно одинаковый, и только за их пределами доля прибыльных банков оказалась заметно ниже.

Наиболее прибыльным (до налогообложения) на скользящем 12-месячном отрезке по состоянию на 1 июля 2021 года стал Сбербанк. Объем прибыли у этой кредитной организации за озвученный период составил 1,31 триллиона рублей. При этом по отношению к результату на 1 июля 2020 года прибыль лидера банковского сектора на скользящем отрезке 12 месяцев выросла на 389 миллиардов рублей или на 42%.

Вторым по размеру прибыли стал АЛЬФА-БАНК, а объем его прибыли за последние 12 месяцев составил 193 миллиарда рублей. При этом прибыль АЛЬФА-БАНКа относительно результата на скользящем отрезке по состоянию на 1 июля 2020 года выросла на 58 миллиардов рублей (+42%). Банк ВТБ стал третьим по абсолютному размеру прибыли, с финансовым результатом в 167 миллиардов рублей. Таким образом, суммарно первая тройка самых прибыльных банков заработала порядка 1,67 триллиона рублей, что составляет 63,5% от прибыли до налогообложения всех российских банков за последние 12 месяцев.

Количество банков с прибылью более 10 миллиардов рублей за год не изменилось, а с прибылью в 1 миллиард рублей существенно снизилось. В текущем рейтинге планку в 10 миллиардов прибыли смогли взять 23 кредитные организации, что соответствует результату прошлого года, тогда как уровень в 1 миллиард рублей прибыли в текущем рейтинге смогли преодолеть 84 кредитные организации против 94 годом ранее. Снижение количества банков с высокой прибылью при относительно высокой прибыльности банковского сектора в целом свидетельствует о хорошей прибыли у отдельных крупных банков, тогда как многие средние и небольшие банки столкнулись со снижением прибыли.

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков в представленном рейтинге на 1 июля 2021 года составила 1,64%. Для сравнения на 1 января 2021 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,37%, а на 1 июля 2020 года — 1,47%. Стоит отметить, что последний раз медианная рентабельность была больше по итогам 2019 года — 2,1%.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 июля 2021 года, по сравнению с результатом на 1 июля 2020 года, приростом рентабельности характеризовался 98 банк (49%). При этом среди лидеров рейтинга прирост рентабельности наблюдался чаще. В ТОП-50 самых рентабельных банков 30 характеризовались приростом рентабельности (60%), ТОП-100 — 57 кредитных организаций показали рост рентабельности. Тогда как у банков с 101 по 200 места прирост рентабельности наблюдался у 41 кредитной организации.

Частные банки в пандемию остаются самыми рентабельными

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) характеризовались наибольшей рентабельностью активов во втором квартале 2021 года. Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,7% против 2,3% у госбанков и 1,9% у банков с иностранным участием. Стоит отметить, что частные банки являются лидерами квартальных рейтингов по рентабельности с первого квартала 2020 года, хотя в 2019 году наибольшей рентабельностью характеризовались иностранные банки.

Лидером в рейтинге по рентабельности активов стала НКО "Мобильная карта", рентабельность активов которой с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года составила 79%. У остальных кредитных организаций рентабельность активов за 12 месяцев была существенно ниже. Второе и третье место по рентабельности активов в текущем рейтинге занимают банк КИВИ Банк и Тольяттихимбанк, с рентабельностью активов в 22% и 20% соответственно. Также высокую рентабельность продемонстрировали НКО "ЮМани" с результатом 15% и РНКО "Платежный Центр" — 12%. Стоит отметить, что все выше описанные банки за исключением Тольяттихимбанк имеют специфическую бизнес-модель, которая предполагает обслуживание электронных платежных систем.

Наиболее низкую рентабельность активов во втором квартале 2021 года продемонстрировал БАЛТИНВЕСТБАНК, рентабельность активов которого была отрицательной и составила —5%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли РГС Банк и МСП Банк, рентабельность активов которых составила —3,9% и —3,8% соответственно. На четвертом месте расположился Алеф-Банк с результатом — -3,4%, Эс-Би-Ай Банк замыкает пятерку (-2,5%). Таким образом, три из пяти банков с низкой рентабельностью в текущий момент контролируются государством, в том числе, по причине начала процедуры санации.

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 июля 2021 года характеризовался рентабельностью активов на уровне 3,8%, что существенно выше среднего (+2,33%). Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ продемонстрировал рентабельность активов на уровне 1%. Стоит отметить, что рентабельность активов Сбербанка относительно его же результата на 1 июля 2020 года выросла на 0,7 процентных пункта, а у Банка ВТБ не изменилась. Наибольшей рентабельностью активов, из ТОП-10 по размеру активов, характеризовался АЛЬФА-БАНК (4,1%). Тогда как относительно слабый результат среди десяти крупнейших банков был у Россельхозбанка (0,1%).

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность в краткосрочной перспективе. Поддержку высокой прибыльности будет оказывать рост процентных и комиссионных доходов на фоне восстановления экономики, а также улучшение качества кредитного портфеля. Весьма вероятно, что квартальная прибыль в одном из ближайших кварталов обновит исторический рекорд по прибыльности и превысит уровень в 800 миллиардов рублей прибыли до налогообложения. Таким образом, в целом по итогам 2021 года банковский сектор, весьма вероятно, сможет заработать порядка 3 триллионов рублей, что почти на 50% больше исторического рекорда 2019 года.