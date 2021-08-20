МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa обещает банкам штрафы в 25 тысяч долларов, если они будут проводить платежи за покупки в российском онлайн-магазине Wildberries с дополнительной наценкой при оплате картами Visa, сообщил РИА Новости источник на финрынке и следует из письма платежной системы банкам.

Ранее в пятницу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Visa попросила банки-эквайеры расследовать наличие наценки за оплату покупок картами этой системы в онлайн-ритейлере Wildberries и пригрозила им штрафами в случае проведения таких операций.

"Штраф — 25 тысяч долларов", — уточнил собеседник агентства.

Позднее в распоряжении РИА Новости оказался текст письма платежной системы в адрес банков: "Мы получили жалобу, в которой говорится, что Wildberries добавляет наценку к транзакции, если для оплаты используется карта Visa. Как вы знаете, если продавец взимает дополнительную плату за использование карты Visa, это является нарушением основных правил Visa и правил продуктов и услуг Visa". Wildberries обвинил зарубежные платежные системы в давлении

Visa требует от банков направить результаты расследования о возможных нарушениях правил до 31 августа и напоминает о штрафе в 25 тысяч долларов, если в этот же срок несоответствие правилам не будет устранено и платежи с дополнительной наценкой будут проводиться. Этот штраф к тому же будет увеличиваться ежемесячно, "пока вопрос не будет решен", указывается в письме.

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

Visa и Mastercard раскритиковали такое решение ритейлера. Тот в свою очередь обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. Wildberries подчеркнул, что не вводил никаких дополнительных комиссий, так как тарифы формируются платежными системами, а не ритейлером.

Компания настаивает, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар.

Ввести для конечных покупателей различные цены при оплате картами Visa, Mastercard и через российские платежные системы онлайн-ритейлера Wildberries заставили возросшие расходы на эквайринг, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке, знакомый с ситуацией.

"Расходы Wildberries на эквайринг заметно выросли после отмены льготной ставки для онлайн-ритейлеров", — отметил источник. Такая ставка была ведена ранее для отдельных участников рынка из-за коронавируса.