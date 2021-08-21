МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Финансовый эксперт и трейдер Артем Звездин в интервью изданию "Известия" рассказал, в какие валюты стоит вкладываться.

В частности, он назвал валюту Китая — юань — самой выгодной для инвестирования.

Звездин объяснил, что лучшим решением для россиян сейчас будет китайский юань: на падении рынка Поднебесной инвестор может заработать не только в долгосрочном плане, но и в краткосрочной спекулятивной перспективе.

Он также призвал не забывать про американский доллар, но советует не особо им увлекаться: США по-прежнему остаются передовой мировой экономикой. Несмотря на то, что американская экономика перегрета, говорить о глобальном крахе не стоит.

В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин уверен: в долгосрочной перспективе на несколько лет в нынешних условиях лучше вложиться в валюты развивающихся стран. Он особо отметил при этом, что найти в российских банках депозит, номинированный в валютах развивающихся государств, очень трудно.

Заместитель председателя правления SBI Банка Денис Музычкин советует вложиться в доллар. Он считает, что в перспективе эта валюта может принести большую доходность.

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров рассуждает, что стоит рассматривать иностранную валюту не как инструмент инвестирования, а как инструмент диверсификации активов.