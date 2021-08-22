МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Представители финансовой отрасли США опасаются работать с финансовыми учреждениями Афганистана из-за возможности санкций, ждут указаний от американского минфина, пишет газета Wall Street Journal.

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Ранее газета Washington Post сообщила, что США заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана"*. В свою очередь, газета Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул взяли боевики движения. 

На фоне предпринятых властями США мер представители финансовой отрасли беспокоятся, что под ограничения могут попасть и операции с коммерческими афганскими банками.

"Никто не хочет оказаться в положении, когда он способствует тому, что террористы получают (денежные) средства, и никто не хочет нарушать санкции", — рассказал изданию Дэн Стипано, бывший высокопоставленный чиновник в американском Управлении контролёра денежного обращения (входит в минфин США).

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Как заявляют представители финансовой сферы, они неоднократно просили минфин США, который контролирует санкционную политику, предоставить руководство по взаимодействию с финансовыми институтами Афганистана, но до сих пор остались без ответа. Отмечается, что в случае нарушения ограничений финансовым учреждениям грозит штраф, а должностным лицам – уголовные обвинения.

Издание напоминает, что на днях сервисы денежных переводов Western Union и MoneyGram International приостановили перевод платежей в Афганистан. Согласно заявлению Western Union, "текущая ситуация в Афганистане и сопровождаемые этим ограничения не позволяют агентам (компании) работать". MoneyGram заявил, что также приостанавливает денежные переводы из Афганистана и в страну и ждет дальнейших указаний от правительства США.

Подобные действия частных финансовых компаний могут усугубить финансовый кризис в Афганистане, а в случае применения США более широких экономических санкций страна может присоединиться к КНДР и Ирану в качестве изгоев международной финансовой системы, подытоживает газета.

* террористическая организация, запрещена в РФ